Immobile: «La morte di Mihajlovic mi tocca profondamente, eravamo molto legati»

Ciro Immobile, attaccante e capitano della Lazio, ha voluto ricordare Sinisa Mihajlovic ai canali ufficiali del club biancoceleste

Intervenuto a Lazio Style Channel, Ciro Immobile ha ricordato così Sinisa Mihajlovic:

MIHAJLOVIC – «La morte di Mihajlovic ci tocca, a livello umano è stata una delle persone con cui ho parlato di più. Ultimamente abbiamo parlato spesso in clinica, io e la mia famiglia siamo molto legati alla sua. Questa è una perdita davvero dolorosa, si è fatto volere bene da tutti e ci mancherà sicuramente. La sua è una famiglia bella e umile, ragazzi eccezionali. Non è retorica, sono da esempio. Anche quando abbiamo giocato col Bologna abbiamo fatto la passeggiata fino al pullman insieme raccontandomi della sua casa in montagna che mia moglie gli voleva copiare. Ultimamente lo vedevo troppo sofferente».

RITIRO – «Credo il gioco e la mentalità erano gli obiettivi da migliorare in questo periodo, ci siamo allenati benissimo sia a Formello che qui. Abbiamo fatto un buon lavoro, avevamo queste partite per mettere poi la testa sul campionato. Abbiamo un’altra amichevole il 22, le stiamo preparando con la testa giusta. Il campo mi mancava, è stato bello tornare a fare gol. Mi mancava la squadra, ho tanta voglia di ripartire. Il 4 gennaio è vicino».