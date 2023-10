Immobile cauto: «Castellanos mio erede? Ci tengo a dire una cosa»

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha parlato anche del suo compagno di reparto, Valentin Castellanos: serve cautela

Nel corso dell’intervista a Il Messaggero, Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha parlato così di Castellanos:

CASTELLANOS SUO EREDE – Non voglio mettere pressione al Taty. Ha un peso essere il mio successore e io non lo auguro a nessuno. Mi è capitato a Dortmund con Lewandovski e a Siviglia con Bacca, non è il massimo

