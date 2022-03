Immobile ricorda Wilson: «Ha fatto la storia della Lazio, felice di omaggiarlo con la fascia»

Ciro Immobile, presente ai funerali di Pino Wilson, ha ricordato lo storico capitano della scudettata del ’74: le sue commosse parole

Ciro Immobile, presente ai funerali di Pino Wilson, ha rilasciato alcune dichiarazioni riprese da TMW:

«Sono contento che la Lega abbia accettato la nostra richiesta per la fascia di capitano speciale in suo onore, ne vado orgoglioso. Pino per noi era la storia della Lazio, un grande capitano della squadra Campione d’Italia, c’è grande dolore per la sua improvvisa scomparsa. Siamo contenti di avergli dedicato la vittoria di Cagliari, proveremo a ripeterci anche lunedì. La Lazio del ’74 è un esempio, dalla storia prendiamo sempre tanto, lui ci ha insegnato a lottare e combattere fino alla fine. Prendiamo sempre esempio dai migliori».