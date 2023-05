Immobile: «Champions? Siamo stanchi ma il traguardo è vicino»

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha parlato delle possibilità Champions dei biancocelesti a sole tre giornate dal termine

A margine dell’evento Ussi tenutosi all’Olimpico, Immobile ha rilasciato queste dichiarazioni ai cronisti presenti:

«Questa Lazio è stanca perché è faticoso lottare con squadre forti che cercano di rubarci il posto. Dobbiamo impegnarci, nell’ultima abbiamo perso punti, ma manca poco al traguardo. Chi vince la Champions? Spero un’italiana, io sono legato a Inzaghi come persona e allenatore, mi farebbe piacere per lui. Ultimamente si dice che l’Italia è indietro nel calcio, ma non è vero. Sentivo l’intervista di Bernardo Silva, questa differenza tra campionati non si può stare, significa che uno non capisce di calcio. Bisogna giocarli i campionati, è vero che alcuni hanno più possibilità economiche come la Premier, ma ci stiamo facendo valere anche noi quest’anno».