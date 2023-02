Immobile a DAZN: «Passerò un bel compleanno, ecco cosa mi dice Sarri»

Ciro Immobile, nel post-partita di Salernitana-Lazio, ha analizzato la sfida ai microfoni di DAZN: le sue dichiarazioni

Intervistato da DAZN, Ciro Immobile ha parlato così dopo Salernitana-Lazio:

«Non ho niente di più da chiedere, sarà un bel compleanno. Sono contento per la squadra, ne avevo bisogno io come anche i miei compagni. Ma noi siamo un tutt’uno. Loro venivano dal cambio di allenatore e avevano una motivazione in più. Voglio ringraziare la squadra e lo staff che in un momento negativo per me mi sono stati tutti vicino con una parola di conforto. Anche se sono maturo mi fa sempre piacere ed è stato importante per me. Sarri dice sempre che gli attaccanti sono degli psicopatici perché vivono per il momento. Un po’ ha ragione, il gol è come ossigeno per noi, quando non arriva ed è collegato ai risultati il rammarico è doppio, come nella sconfitta con l’Atalanta e il pareggio con la Fiorentina. Oggi è andata bene e sono contento per me e per la squadra. Ci siamo detti che per avere un minimo di continuità dobbiamo affrontare le partite con lo stesso piglio che abbiamo contro le grandi. Sarà una lotta serrata per la Champions, ma noi vogliamo esserci. Sono contento per i miei numeri personali. Con l’aiuto della squadra stanno sempre migliorando. Spero però di raggiungere anche degli obiettivi oltre che i traguardi personali».