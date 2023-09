Immobile saluta Mancini: le parole dell’attaccante della Lazio

Ciro Immobile, intervenuto in conferenza stampa, ha voluto dedicare un pensiero all’ex CT dell’Italia, Roberto Mancini

In conferenza stampa, Ciro Immobile, bomber della Lazio e nuovo capitano dell’Italia, ha salutato Roberto Mancini:

«Mancini? Tutti i ct puntavano sul senso di appartenenza, però a volte quando arrivi in un momento della carriera dove hai una forte delusione come la mancanza del Mondiale, non viene meno il senso di apparenza. Hai bisogno di uno stimolo nuovo, di un incoraggiamento in più. Sotto il punto di vista dell’allenatore è stato molto importante. Con Mancini abbiamo avuto una bellissima storia di una vittoria importante e di una grandissima delusione, dopo quest’ultima probabilmente anche io mentalmente avevo bisogno di cambiare, per questo l’arrivo di Spalletti mi ha aiutato ma il senso di appartenenza è sempre rimasto dal primo giorno a Coverciano».

