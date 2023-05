Immobile furioso per il cambio: la frase pronunciata all’uscita dallo stadio

Ciro Immobile è apparso furioso ieri sera al momento del cambio: a fine partita l’attaccante ridimensione l’episodio

La vittoria di ieri sera della Lazio, tornata al successo dopo i due ko consecutivi contro Torino e Inter, è stata in parte macchiata dalla reazione di Ciro Immobile al momento del cambio.

Nel momento di massimo sforzo del Sassuolo infatti, Sarri ha inserito subito Hysaj e Pedro per Marusic e un Ciro fuori dalla grazia di Dio: spacca la panchina per il cambio, ma assicura «ero arrabbiato con me stesso» all’uscita dallo stadio. Caso immediatamente rientrato, dunque. Lo riporta Il Messaggero.