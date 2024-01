Cioffi a Dazn: «Non rimprovero nulla alla mia squadra, secondo gol della Lazio casuale. Samardzic...»

Gabriele Cioffi ha parlato a DAZN dopo la partita tra la sua Udinese e la Lazio: le dichiarazioni dell’allenatore

A DAZN, dopo Udinese-Lazio, è intervenuto Gabriele Cioffi.

«Faccio i complimenti ai ragazzi, una sconfitta che ci lascia l’amaro in bocca. Ora si guarda avanti e si riparte più forti di prima. Il primo gol della Lazio è un errore individuale di un ragazzo giovane. Sul secondo gol ci sono state tante mezze cose a favore loro, è stato l’unico tiro in porta. La mia squadra mi è piaciuta, siamo rimasti in partita. Ci siamo sfilacciati un pò troppo ma non percepivo dalla panchina il gol della Lazio. Il cambio di Masina non è dipeso da una scelta tattica ma viene da due mesi e mezzo di inattività e per non sprecare uno slot dopo l’ho tolto all’intervallo. Ci siamo un pò spenti dopo il vantaggio, si è aperto spazio e abbiamo perso le nostre caratteristiche migliori, ovvero la verticalità. Samardzic? Non c’entra nulla il mercato, non ha giocato per scelta tecnica».