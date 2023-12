Cioffi pensa già alla Lazio: «Questi giorni ci serviranno molto per preparare al meglio la sfida»

Cioffi, il tecnico friulano si proietta già al match di domenica prossima contro i biancocelesti di campionato

Intervenuto ai microfoni del canale ufficiale dell’Udinese, Cioffi si proietta dopo la roboante vittoria col Bologna, alla sfida di domenica con la Lazio sempre in casa

CIOFFI – «Questi giorni di sosta prima della Lazio ci faranno bene per ricaricare le pile e assaporare quello che significa vincere. Ci servirà, non manca la felicità di cominciare la settimana con un entusiasmo naturale. I ragazzi sono stati atomici. Il dispendio energetico nelle scorse settimane era stato altissimo, il gioco buono ma il bottino non all’altezza. Ora è diverso»