Cioffi: «Il Porto è una squadra fresca e difficile da battere. Baroni non mi ha sorpreso, ecco perché»

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Gabriele Cioffi ha parlato così della Lazio di Baroni e del match di Europa League contro il Porto:

PAROLE – «Contro il Porto mi aspetto una partita aperta, con tante transizioni. I portoghesi sono una squadra fresca, giocano a calcio indipendentemente dal risultato. Sono difficili da battere anche in virtù del livello al quale sono abituati. Io sono positivo per la Lazio, è in un flusso buono e si vede che i ragazzi sono metallizzati. Hanno voglia di vincere e stanno imparando a farlo; sarà una bella partita da vedere, ma la Lazio terrà testa.

Baroni? Non mi ha sorpreso perché è un allenatore che conosco e ho seguito. Le sue squadre hanno sempre giocato con logica; Tutto questo è diventato esponenziale in una società organizzata, che ha costruito una squadra seguendo la logica. Quando l’allenatore si trova in un ambiente del genere ha meno difficoltà nelle scelte, non si deve inventare niente. Ci sono delle coppie definite e ognuno sa qual è il suo competitor; Baroni sta facendo un lavoro straordinario.

Che Dia fosse un ottimo giocatore lo sapevano in molti però in pochi ci avrebbero scommesso dopo l’ultimo anno e invece la Lazio ha deciso di puntarci con forza. Hanno composto l’organico in maniera oculata e l’acquisto del senegalese ne è una dimostrazione».