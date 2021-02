Cigarini: «Lazio ha grande maturità, può ambire allo scudetto»

Luca Cigarini, centrocampista del Crotone, parla della lotta Scudetto ed elogia il centrocampo della Lazio

Luca Cigarini, centrocampista del Crotone, ha parlato della lotta Scudetto ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue parole:

«Ha tutte le carte in regola per giocarsela fino alla fine. Forse al momento Inter e Milan hanno qualcosa in più. La Lazio ha speso tante energie in Champions, ha grande maturità e per questo può ambire allo Scudetto. Se non ci fosse stato il Covid, forse lo scorso anno poteva contendere il titolo alla Juventus. Juve e Inter hanno un centrocampo sui livelli della Lazio».