CIES, spazio ai giovani del vivaio: ecco quanto vengono impiegati in Serie A

CIES, la classifica sul tempo di impiego in prima squadra di calciatori che hanno trascorso almeno tre anni nel vivaio

L’Italia è sicuramente la nazione che impiega meno i suoi giovani nel massimo campionato. A dimostrarlo è la classifica stilata dal CIES in merito a quanto i calciatori cresciuti nel vivaio vengano poi effettivamente impiegati in prima squadra.

Come detto in precedenza il campionato di Serie A ha una percentuale piuttosto bassa: solo il 4,9% davanti solo a Turchia e Cipro. In particolare il club che ne utilizza di più è il Genoa (19,3%), seguito poi da Brescia (18,3%) e Milan (13,3%). Lazio solo dodicesima con una percentuale pari all’1,4.