CIES, speciale classifica che prende in considerazione le squadre che hanno vinto più gare con un margine di almeno tre gol

Il calcio è ancora fermo e in attesa di poter rivedere le squadre in campo si può analizzare quanto di buono fatto fin qui. Il CIES ha stilato una particolare classifica che prende in considerazione i cinque maggiori campionati europei e riguarda le gare vinte con tre i più gol.

Al primo posto c’è il Psg, al secondo il Barcellona e al terzo il Bayern Monaco. La Lazio è al nono posto con una percentuale del 18,4 ed è la prima delle italiane in questa classifica.