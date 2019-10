CIES, Icardi eletto il migliore di ottobre: Immobile secondo

CIES, tra gli attaccanti è Mauro Icardi ad essere eletto il miglior giocatore di ottobre, Immobile al secondo posto

Ciro Immobile sta vivendo un periodo magico. Nel match contro la Fiorentina ha raggiunto una leggenda della Lazio come Giorgio Chinaglia, anche ieri ha siglato una doppietta blindando ancora di più il primo posto nella classifica dei marcatori di Serie A.

Il bomber della Lazio è anche secondo nella speciale classifica stilata dal CIES. L’osservatorio calcistico ha eletto il miglior giocatore di ottobre in base a particolari parametri. Il migliore è Mauro Icardi con quattro reti in tre gare di Ligue1 e due in Champions. Sul secondo gradino del podio c’è appunto Immobile mentre al terzo Willian del Chelsea.

Di seguito la classifica completa:

1. Mauro Icardi (Psg) 92.0

2. Ciro Immobile (Lazio) 90.0

3. Willian (Chelsea) 89.3

4. Raheem Sterling (City) 87.3

5. Neal Maupay (Brighton) 85.9

5. Denis Bouanga (Saint-Etienne) 85.0

7. Rodrigo Palacio (Bologna) 84.3

8. Marcus Rashford (United) 84.0

8. Federico Bernardeschi (Juve) 84.0

10. Wissam Ben Yedder (Monaco) 83.7