Cieri a Radiosei: «In questo ritiro ho visto una Lazio che ha lavorato...»

Cieri, il giornalista analizza e commenta la situazione della Lazio alla luce di questi primi giorni di ritiro dei biancocelesti

Ai microfono di Radiosei è intervenuto il giornalista della Gazzetta Cieri, il quale si esprime cosi sulla Lazio di Baroni

PAROLE – Siamo arrivati al 27 luglio e la Lazio ha fatto gran parte del mercato. A che punto siamo? Ogni giorni registriamo nuovi nomi ma manca un acquisto, al netto di eventuali cessioni. Credo la Lazio cerchi un trequartista-ala per completare il 4-2-3-1 di Baroni. Non credo ci sia fretta, sarebbe meglio prenderlo prima dell’inizio del campionato ma non escludo che si vada oltre”.

“C’è anche il problema della lista degli over 22 già occupata nelle sue 17 caselle, anche se puoi sempre comprare prima per poi vendere. Il ritiro? Ho visto una squadra che ha lavorato di più fisicamente, con Sarri magari si prediligeva il palleggio. Sembra si vada verso una Lazio meno tecnica, la qualità oggi va coniugata alla forza fisica e alla corsa. Sono arrivati giocatori nuovi, alcuni dei quali non conosciamo

L’idea è chiara: prendere giocatori adatti a Marco Baroni. Non sono arrivati calciatori di nome assoluto, senza investimenti milionari. Registriamo inversione di tendenza rispetto al passato perché quest’anno la Lazio ha preso cinque acquisti entro la fine del ritiro. In questa situazione è importante partire subito considerate le tante incognite

C’è un calciatore tra i nuovi su cui scommetteresti? Da quello che ho visto è difficile sbilanciarsi dati i carichi di lavoro molto pesanti. I calciatori erano imballati ma dico Noslin. L’olandese mi ha colpito già col Verona, ovvio che per giocare nella Lazio serve maggiore continuità. Tra campionato e coppe, alla Lazio non ti puoi permettere soste. Credo possa esplodere definitivamente anche perché a 25 anni si è giovani ma non giovanissimo

“In generale, l’acquisto che potrebbe rivelarsi più importante per la Lazio di Baroni è Castrovilli. Ho raccolto informazioni dai colleghi di Firenze. Nella parte finale dello scorso campionato, rientrato dall’infortunio, ha fatto molto bene. Ovvio che va valutato nel corso di un’intera stagione. Se Castrovilli torna ai livelli pre-infortunio può dare la qualità che al momento sembra mancare