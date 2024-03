Graziani sentenzia: «Immobile non andrà all’Europeo. Al suo posto giocheranno loro due»

Ciccio Graziani, ex attaccante, ha commentato le scelte di Spalletti in vista degli Europei: la sentenza su Ciro Immobile

Intervistato da La Stampa, Ciccio Graziani, ex attaccante, ha parlato così dell’Italia e di Immobile, attaccante della Lazio:

PAROLE – «Retegui mi piace, anche se non è un top player. Vede la porta, è bravo di testa, è furbo, opportunista. In questo momento bisogna fare necessità virtù: è l’usato sicuro. Poi secondo me Immobile non verrà portato all’Europeo, e anche Belotti mi sembra fuori dal giro. La maglia da titolare andrà a Retegui o Scamacca».