Graziani perplesso sulle scelte di Sarri: «Perchè non fa giocare loro due insieme?»

Ciccio Graziani, ex calciatore, ha parlato della possibile convivenza tra Immobile e Castellanos nella Lazio di Maurizio Sarri

Ai microfoni della trasmissione Campioni del Mondo, Ciccio Graziani ha parlato così della Lazio facendo una precisa domanda a Maurizio Sarri in vista della gara di lunedì sera all’Olimpico contro l’Udinese:

PAROLE – «Perché Sarri non fa giocare Castellanos in coppia con Immobile? Potrebbe essere una soluzione per fare più gol. Con i cinque cambi si può cambiare anche modulo a gara in corso».