Chivu a Sky: «Sono contento che oggi la mia squadra se la sia giocata in un campo veramente difficile come l’Olimpico»

Ai microfoni di Sky ha parlato Chivu, il quale alla fine del match del suo Parma contro la Lazio rilascia queste considerazioni. Ecco cos ha detto sul match con i biancocelesti

PAROLE – Non resta niente, meriti quello che il risultato è. Sorrido perché nello spogliatoio ho visto una squadra arrabbiata, mi piace vedere un Parma che viene all’Olimpico, dopo un mese di aprile in cui abbiamo affrontato squadre veramente forti, con sei punti e non abbiamo perso. Oggi potevamo anche portarla a casa. Una squadra come la Lazio ti può fare sempre due gol, soprattutto quando ti schiacciano lì, soprattutto quando entra un certo Pedro che è un fuoriclasse nonostante l’età che ha. Ci prendiamo questo pareggio e ce lo teniamo stretto, andiamo avanti

Ondrejka, perché così tardi? Sono contento per lui per il lavoro che sta facendo. Ha messo già a segno tre gol, uno con l’Inter e due con la Lazio. Ha qualità, sa fare determinate cose e oggi ci ha dato una mano. Sono contento per lui. Avevo pensato di creare il famoso quadrato in mezzo al campo dove potevamo mettere la loro linea mediana in difficoltà, ma ci è mancato un po’ di palleggio. È ovvio che una squadra come la Lazio ti mette cinque punte e ti mette in difficoltà. Bernabé? Oggi ci mancava nel secondo tempo quando siamo crollati fisicamente, è un centrocampista di mestiere. Non lo avevamo in panchina. Giocare all’impico contro la Lazio non è mai facile