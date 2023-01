Chiusura Curva Nord, oggi il ricorso: la situazione

Oggi verrà dibattuto il ricorso della Lazio contro la chiusura della Curva Nord con l’Empoli per i fatti di Lecce: il punto

Quella di oggi sarà una giornata importante in casa Lazio. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, verrà dibattuto il ricorso della società biancoceleste sulla chiusura della Curva Nord contro l’Empoli per i gravi fatti di Lecce.

Il club fa leva sul fatto che per il comportamento di mille persone a pagarne le conseguenze dovranno essere anche gli altri 6mila che mercoledì erano a casa sul divano. Inoltre c’è anche il forte rischio che tra i tifosi presenti al Via del Mare ce ne fosse anche qualcuno che solitamente occupa altri settori dell’Olimpico e quindi potrebbe assistere alla gara coi toscani senza problemi. La Lazio accetterebbe il divieto ad una trasferta ma le speranze sono poche.