Chirico: «Gravina sta favorendo la Lazio nella lotta scudetto»

Marcello Chirico, noto giornalista di fede juventina, ha attaccato duramente il presidente della Figc Gravina accusandolo di favorire la Lazio nella lotta allo scudetto. Queste le sue parole nell’editoriale de IlBiancoNero.com

«Tra poco il campionato a quanto pare ricomincia. Tutto tornerà alla normalità. Non è però normale quello che sta decidendo la federazione. L’ultima idea sarebbe quella di far giocare le squadre del nord, e quindi anche la Juventus, al sud. Addirittura alla Juventus avrebbero destinato Napoli».

GRAVINA – «Le sembra giusto favorire in questa maniera le squadre del sud? In particolare mi riferisco alla Lazio che sta lottando con la Juve per lo scudetto».