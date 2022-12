Chievo Women, Venturi: «Impresa delle ragazze. Lazio fuori categoria»

Chievo Women, il tecnico Venturi ha fatto i suoi complimenti alla Lazio e commentato così il pareggio di oggi

La Lazio Women pareggia contro il Chievo, in una gara senza esclusioni di colpi. Il tecnico delle gialloblu, Venturi, ha commentato così il pareggio tra le due squadre per i microfoni del canale ufficiale:

«Oggi come un esame all’università. La difficoltà della partita di oggi era notevole, abbiamo giocato contro una squadra fuori categoria per quello che ha: le giocatrici, le possibilità di strutture, le competenze dell’allenatore. Ci manca solo andare a Terni, per il resto ho visto tutte le squadre e la Lazio è la più completa, ha tutte le carte in regola per stare dove sono, ho fatto i complimenti al mister. Detto questo, il piccolo Chievo continua a dar fastidio a tutti, oggi una piccola impresa e rinnovo i complimenti alle ragazze che sono state eccezionali».