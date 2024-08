Chiesa Lazio, SMENTITO uno scambio che coinvolge l’esterno: quell’affare NON si farà

Chiesa Lazio, smentito uno scambio che avrebbe coinvolto l’esterno accostato anche ai biancocelesti: quell’affare non si farà

Il calciomercato Lazio si è letteralmente infiammato con le voci su un interesse per Federico Chiesa, che potrebbe tramutarsi in occasione per questi ultimi giorni di agosto. Su di lui è forte anche l’Inter, ma non trovano però conferma le voci su un ipotetico scambio con la Juve con Frattesi. Questo l’aggiornamento di Sport Mediaset.

LE ULTIME – «Si cercherà di capire qualcosa in più sul suo futuro nell’incontro tra Giuntoli e Ramadani. Per il momento non trovano riscontro idee di scambio con Frattesi dell’Inter e con Raspadori del Napoli».