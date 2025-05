Chiesa Lazio, perché così poco minutaggio per l’obiettivo biancoceleste? Slot spiega il motivo

Chiesa Lazio, l’esterno continua a trovare poco spazio nel Liverpool: solo 8 minuti contro il Chelsea e nessuna presenza da titolare in Premier League

Solo otto minuti in campo per Federico Chiesa nel ko del Liverpool contro il Chelsea: un minutaggio che alimenta i dubbi sul suo ruolo nei piani di Arne Slot. L’ex Juve, mai titolare in Premier, è stato inserito all’82° con i Reds già sotto, e ha inciso poco.

SLOT – «Ho scelto di far entrare prima altri. Alla fine ho tolto un difensore per Chiesa e abbiamo segnato, ma era tardi.» Il futuro dell’esterno resta incerto, con voci sempre più insistenti su un possibile interesse della Lazio per riportarlo in Serie A.