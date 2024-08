Chiesa Lazio, la Juve lo scarica, nuovo indizio dallo store online

Chiesa Lazio, l’esterno della Juve è sempre più fuori dai piani dei bianconceri: la società lo toglie dagli store online

Come evidenziato dal Corriere dello Sport, un altro segnale su come tra la Juve e Federico Chiesa, accostato in queste ultime ore anche al calciomercato Lazio, sia ormai finita arriva direttamente dallo store ufficiale del club bianconero. Non è infatti più possibile acquistare la maglia del numero 7, così come quella degli altri giocatori fuori dai piani (restano solo Djalo e Nicolussi Caviglia).

Ancora possibile, anche se probabilmente per poco, la personalizzazione della maglietta, unico modo per acquistare la divisa di quest’anno con nome e numero dell’ex viola, ormai in rotta di collisione con il club.