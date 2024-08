Chiesa Lazio, ancora nessun OFFERTA per lui: la SITUAZIONE rimane in STAND-BY. Gli ultimi aggiornamenti sul mercato

Secondo quanto spiegato dall’edizione odierna di Tuttosport, Federico Chiesa è ormai un grosso problema per la Juve. La situazione dell’esterno non accenna a sbloccarsi e rimane anzi in stand-by, in attesa di possibili novità che, per ora, non sembrano voler arrivare.

La Roma è il club più interessato dopo l’acquisto di Soulé, ma nessun passo in avanti è stato mosso. Si era parlato anche di Milan, ma rossoneri freddi davanti all’ipotesi Chiesa quando è stato proposto, mentre l’Inter rimane nell’ombra, in attesa di muoversi magari negli ultimi giorni di mercato o tra un anno per prenderlo a zero. Il giocatore era stato accostato negli ultimi giorni anche al calciomercato Lazio.