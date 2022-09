Chiellini: «Faccio fatica ad accettare che non saremo al Mondiale»

Giorgio Chiellini, in collegamento dal Festival dello Sport di Trento, si è espresso sul momento della Nazionale

Intervenuto in collegamento da Los Angeles al Festival dello Sport di Trento, Giorgio Chiellini ha parlato così della Nazionale. Le parole riprese da TMW.

ITLAIA – «La Juventus e l’Italia sono state le tappe più belle della mia carriera. Purtroppo a proposito di Italia faccio ancora fatica ad accettare che per la seconda volta di fila siamo fuori dal Mondiale. Il rammarico è fortissimo, mi spiace tanto per i bambini che non possono vedere gli azzurri in una competizione così prestigiosa. Sono eventi che legano generazioni e segnano le storie sportive dei ragazzi».