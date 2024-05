«Chiedeva due anni di contratto ma non volevo bloccarmi!» La rivelazione shock su Tudor di un presidente di A

Tudor, il presidente di un club di A rilascia una clamorosa rivelazione riguardo il tecnico croato: ecco cos ha dichiarato

In occasione della presentazione del ritiro estivo del Napoli, De Laurentiis rilascia alcune dichiarazioni facendo il punto sulla stagione degli azzurri. Il presidente partenopeo, ha parlato anche di Tudor il quale sembrava essere ad un passo dalla firma, per prendere il posto di Rudi Garcia

PAROLE – Tudor voleva due anni e non me la sono sentita di bloccarmi per l’anno successivo. Già immaginavo la rifondazione a fine stagione, sì potevo fare il contratto e poi mandarlo a fine stagione, ma io sono una persona perbene e quando firmo lo faccio per rispettarlo. Poi con Mazzarri c’è sempre stato un rapporto, ne avete parlato bene quando arrivò, poi non è andato bene amen. Ma anche con Garcia, senza mandarlo via come forse era da fare, non è detto che con Tudor avremmo fatto un campionato di primissimo piano, forse potevamo rientrare tra i primi 6… ma meglio così! Nasce da qui il concetto della rifondazione, si volta pagina