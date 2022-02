Chiarenza: «La Lazio può insidiare la Juventus»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Vincenzo Chiarenza, ex giocatore e allenatore della Juventus, ha parlato della lotta per il quarto posto, che vede coinvolta la Lazio. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Juventusnews24:

«La Juventus deve stare attente a tutte: Lazio, Roma e Fiorentina. Questo è il periodo più importante e delicato della stagione calcistica di ogni squadra e se non hai messo in cascina un po’ di fieno, a marzo trovi difficoltà. E’ necessario preparare bene la squadra soprattutto sotto l’aspetto atletico. Devono fare vita sana in questo periodo e mettere in campo tutte le ottime qualità che hanno, cancellando i momenti di annebbiamento e di corsa passiva a cui vanno incontro in ogni partita».

