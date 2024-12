Chiara Nasti, lady Zaccagni incanta i social con un look pazzesco che userà durante la cena di Natale della Lazio – FOTO

Chiara Nasti, la moglie del biancoceleste incanta i social con un look incredibile che esibirà questa sera nella cena di Natale della Lazio

Questa sera al Palazzo della Civiltà si sta tenendo la cena di Natale della Lazio, che servirà al club per festeggiare la santa festività ma anche per dimenticare la bruttissima serata contro l’Inter di ieri e ripartire tutti assieme. A questo evento sarà presente anche Zaccagni, il quale sarà accompagnato dalla moglie Chiara la quale sui social ha presentato con una stories ai suoi follower il look della serata, e il dettaglio che balza agli occhi è l’ombretto utilizzato dalla influencer che è a tinte celesti in onore della squadra biancoceleste