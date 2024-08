Chiesa Lazio, UFFICIALE il trasferimento al Liverpool! Il COMUNICATO dei Reds

Chiesa-Lazio, ufficiale il trasferimento dell’esterno italiano al Liverpool: c’è il comunicato dei Reds sull’ex obiettivo biancoceleste

Federico Chiesa, accostato anche al calciomercato Lazio, si trasferisce ufficialmente al Liverpool. I dettagli nel comunicato ufficiale condiviso dal club bianconero, che conferma la nuova cessione del calciomercato Juve.

IL COMUNICATO – Il 26enne attaccante ha completato con successo le visite mediche e ha finalizzato i termini di un contratto a lungo termine – ed è ora pronto a unirsi alla squadra dei Reds.



Chiesa, che ha 51 presenze con l’Italia e ha fatto parte della rosa per Euro 2024, arriverà dopo quattro stagioni e 131 presenze con la Juventus.

Ha detto a Liverpoolfc.com: “Sono così felice di essere un giocatore del Liverpool. Quando Richard Hughes mi chiamò e disse: ‘Vuoi unirti al Liverpool?’ – e l’allenatore mi ha chiamato – ho detto subito sì perché conosco la storia di questo club, so cosa rappresenta per i tifosi. Quindi sono così felice e non vedo l’ora di iniziare.”