Cherubini Lazio, i suoi dubbi sul mercato: «Bisogna chiudere PRIMA DEL 30 AGOSTO»

L’editoriale di Marco Cherubini sul Corriere della Sera: tutti i dubbi sul calciomercato della Lazio a pochi giorni dall’inizio del campionato

In un editoriale sull’edizione romana del Corriere della Sera, Marco Cherubini esprime tutti i suoi dubbi sul calciomercato Lazio, che a pochi giorni dall’avvio del campionato non è ancora riuscito a dare a Baroni i giocatori che gli servono per affrontare la prossima stagione. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «A meno di due settimane dal via del campionato la ricerca dell’attaccante esterno (e del regista) rimbalza tra nomi, offerte rispedite al mittente, giochi al ribasso. Il presidente, con la sua franchezza a volte esagerata, dichiara: se ai tifosi non sta bene, pagassero loro gli acquisti. Tuttavia, in vent’anni di presidenza, non si erano mai vissuti mesi così complicati come quelli trascorsi dalle dimissioni di Sarri, la scelta di Tudor, il suo esonero fino alla scelta di Baroni. Una bufera insolita, per di più ravvicinata. La ripartenza della stagione, per tanti motivi, non deve aggrapparsi solo alla sacrosanta scelta di Zaccagni, capitano e leader. E nemmeno al tempo necessario per Baroni di disegnare la sua squadra ideale e ai nuovi di inserirsi nei meccanismi di gioco. C’è bisogno di più in termini di organico. Si era visto dopo l’amichevole di Rostock, appare evidente dopo la vittoria di Frosinone. L’avvio della stagione non è in salita: Venezia in casa e poi trasferta a Udine. Sarebbe confortante arrivare alla terza di campionato, prima della sosta, contro il Milan, a punteggio pieno. Per farlo però, occorre sciogliere molti nodi. Il mercato finisce venerdì 30 agosto. Per la Lazio dovrebbe chiudersi molto prima. Faciliterebbe il lavoro di costruzione a cui si sta dedicando Baroni

col suo staff».