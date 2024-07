Cherki Lazio: il Lione DEVE VENDERE, ma c’è la concorrenza: DUE BIG europee sull’attaccante

Cherki Lazio: dopo una campagna acquisti da 134 milioni il Lione ora deve vendere per almeno 100 milioni, ma sull’attaccante c’è concorrenza

Il nome di Cherki è stato accostato al calciomercato Lazio nelle ultime ore: l’attaccante del Lione, cresciuto nelle giovanili della squadra del Rodano è destinato a lasciare la sua squadra. Come riportato infatti da L’Equipe, dopo aver già speso 134 milioni, ora deve vendere per almeno 100 milioni per soddisfare la DNCG Direction Nationale du Contrôle de Gestion. Al momento l’unica cessione è quella di Skelly Alvero a poco meno di 5 milioni di euro.

La necessità di vendere potrebbe aiutare i biancocelesti, ma allo stesso tempo deve stare attenta alla concorrenza: il PSG ha avuto un primo contatto, il Borussia Dortmund ci sta pensando e l’opzione tedesca non spiacerebbe al calciatore.