Cherki in Serie A? Un club punta forte sull’ex obiettivo della Lazio: prima grande offerta al Lione. Ultime

Cherki in Serie A? Un club aumenta il pressing per l’ex obiettivo della Lazio. Avanzata la prima offerta al Lione per chiudere

Se prima era un colpo in vista di giugno, ora l’Atalanta non vuole più aspettare: l’obiettivo è prendere a gennaio Cherki del Lione, ex ex obiettivo del calciomercato Lazio, anticipando una concorrenza che si era fatta molto agguerrita.

Secondo quanto raccolto da CalcioNews24, il club bergamasco vuole provare a chiudere mettendo subito sul piatto 25 milioni più bonus: contro i 30 che vorrebbe il Lione. Su di lui ci sarebbe anche il Liverpool, ma ad ora nessuna offerta degli inglesi.