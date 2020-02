Le parole dell’attaccante francese dopo essere tornato il gol con il Chelsea contro il Tottenham e manda una frecciatina al mister Lampard

Olivier Giroud è tornato al gol con la maglia del Chelsea: il francese ha battuto il Tottenham per 2-1 dopo essere partito titolare. Al termine della sfida, l’attaccante è intervenuto ai microfoni di BT Sport, tra la gioia del ritorno al gol e qualche frecciata a Lampard:

«Wow, sì, è stata una bella sensazione per me tornare al gol, un bellissimo momento. Sono molto felice per la squadra, per aver aiutato i compagni a vincere la partita di oggi. Erano tre mesi che non partivo titolare, quindi è un giorno speciale per me e per tutti noi».