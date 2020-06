Charpentier, parla l’agente: «Genoa e Lazio hanno chiesto informazioni»

Tra i tanti nomi accostati alla Lazio c’è anche quello di Charpentier che però sarebbe nel mirino anche della Reggina

Gabriel Charpentier è uno dei nomi che in questi giorni sono stati accostati alla Lazio e non solo. La Reggina infatti, neopromossa in Serie B, sarebbe sulle tracce del calciatore. Queste le parole del suo agente Giuseppe Cannella a Reggina Tv.

«È riuscito a recuperare molto bene dall’infortunio, è in una fase in cui può giocare e fare minutaggio. Arriva in prestito dallo Spartaks Jurmala, possiede una buona struttura fisica e grande intelligenza tattica, disposto al sacrificio e assolutamente di prospettiva. Io voglio fare i complimenti alla società e alla città, vederla in Serie C non andava bene. Ricordo l’affetto e il calore dei tifosi, in Serie B può fare la differenza. Massimo Taibi sta facendo una grande esperienza ed è in grado per migliorare la rosa. Charpentier è molto giovane, deve fare esperienza in Serie B. Il direttore lo conosce e non nascondo che su di lui c’è l’interesse di due squadre di Serie A, pronte poi a girarle in prestito in cadetteria. Reggio sarebbe una soluzione importante per lui e per la squadra. L’interesse tra le parti c’è sempre stato, non posso nasconderlo. Il Genoa e la Lazio hanno chiesto informazioni, i biancocelesti avendo anche la Salernitana come società satellite su cui appoggiarsi».