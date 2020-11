Champions, Radu verso l’esordio assoluto in carriera nella fase a gironi

Radu torna a giocare in Champions: è la prima volta nella fase a gironi

Stefan Radu torna ad assaggiare il palcoscenico più importante a livello internazionale. Il romeno era stato inserito in lista Champions dalla Lazio proprio nell’ottica delle ultime tre partite del gruppo F.

Stefan ha già giocato i turni preliminari della massima competizione europea con la maglia della Dinamo Bucarest (proprio contro la Lazio di Delio Rossi, che avrebbe strappato il pass per la fase a gruppi in Romania nel 2007) e poi con quella della prima squadra della Capitale, ma non era mai riuscito ad approdare alla fase a gironi. Per Radu, che dovrebbe giocare dal primo minuto sul centro sinistra della retroguardia biancoceleste contro lo Zenit, si tratterà dunque di un esordio assoluto nella vera e propria Champions League.