Champions League, i risultati dei quarti di finale: il Bayern cade col PSG

Ecco i risultati delle sfide dei quarti di finale di Champions League andate in scena questa sera: in campo anche il Bayern

Terminano qui le gare di andata dei quarti di finale di Champions League. Questa sera in campo sono scese quattro squadre, tra cui anche i rivali della Lazio negli ottavi di finale: il Bayern Monaco.

I bavaresi sono stati sconfitti in casa per 3-2 dal Paris Saint Germain e se la vedranno dura al ritorno in Francia. Nell’altro match, il Chelsea ha sconfitto per 2-0 il Porto, sempre in trasferta, mettendo la strada in discesa per il ritorno a Stamford Bridge.