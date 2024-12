Champions League, i risultati delle italiane: ko per Inter e Atalanta

Champions League, i risultati delle italiane in Coppa: ecco come è andata a Inter e Atalanta, prossime avversarie della Lazio in campionato

Martedì di Champions League in cui sono scese in campo Inter, prossima avversaria della Lazio in campionato, e Atalanta, che affronterà i biancocelesti il prossimo 28 dicembre.

L’Inter perde contro il Bayer Leverkusen 1-0, con il gol nel finale di Mukiele. Passo falso dell’Atalanta contro il Real Madrid: le Merengues contro la Dea trovano la vittoria con il trio BMV – Mbappé apre le marcature, poi Bellingham e Vinicius – mentre non basta il rigore di De Ketelaere e Lookman alla squadra di Gasperini, che sfiora il pari nel finale con Retegui che da pochi passi calcia alto.