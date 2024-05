Champions League Lazio, la RIVELAZIONE: «Tudor ci crede ancora!». Una SOLA speranza: così si può qualificare

Champions League Lazio, la rivelazione: Tudor crederebbe ancora di potercela fare. Ma ormai ha solamente una possibilità

Come svela la Gazzetta dello Sport, Igor Tudor vuole vincere oggi a San Siro perchè crede ancora fortemente in un posto in Champions League, anche se ormai non dipende più dalla Lazio.

Il destino dei biancocelesti è nelle mani dell’Atalanta. I capitolini devono sperare di chiudere infatti in classifica sopra alla Roma, quindi al sesto posto, ma ciò non basterà se i bergamaschi non vinceranno la finale di Europa League e, in più, chiuderanno in una posizione diversa dal quinto posto.