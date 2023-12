Champions League, i risultati delle sfide di Inter e Napoli

Champions League, sono andate in scena le sfide delle italiane del martedì di Coppa: ecco come è andata

In attesa della gara di domani della Lazio con l’Atletico, oggi in Champions sono andate in scena le sfide di Inter e Napoli. I partenopei riescono grazie al 2-0 con il Braga approdano al secondo posto alle spalle del Real Madrid, mentre l’Inter di Inzaghi non va oltre lo 0-0 a Sansiro con la Real Sociedad e in virtù della differenza reti la formazione spagnola chiude prima.