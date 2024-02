Champions League, i risultati delle sfide di ieri sera

Champions League, al termine delle due gare di ieri che hanno visto in campo anche il Napoli di Calzona questi sono i risultati

Dopo la vittoria della Lazio della scorsa settimana con il Bayern, anche questa settimana è dedicata alla Champions League e ieri sera a scendere in campo sono state il nuovo Napoli di Calzona con il Barcellona e il Porto contro l’Arsenal. Al Maradona la gara è terminata 1-1, e a decidere il match sono stati i due centravanti delle due squadre ovvero Lewandowski e Osimhen, mentre in Portogallo il Porto in extremis ha battuto l’Arsenal 1-0