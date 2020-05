Champions League, la finale potrebbe cambiare sede

La finale di Champions League si dovrebbe giocare ad Istanbul ma la Federazione turca probabilmente rinuncerà. Si studiano nuove soluzioni

Il prossimo 17 giugno si delineeranno le linee guida per la conclusione di Champions ed Europa League. Al momento però pare sia sorto un problema logistico.

Cadena Cope fa emergere la volontà della Federazione turca di rinunciare alla finale in quanto incapace di recuperare gli ingenti investimenti per il rinnovo dello stadio Ataturk. Sempre secondo l’emittente spagnola, i turchi avrebbero chiesto di poter usufruire di una priorità per le prossime finali continentali. Al momento la UEFA sembrerebbe aver ricevuto molte richieste per la conclusione del torneo (il format molto probabilmente cambierà ndr). Tra le pretendenti ci sono varie città tedesche, ma anche Lisbona potrebbe essere una soluzione.