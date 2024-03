Champions League: ecco le quote di Bayern Monaco-Lazio

Ecco le quote della sfida di Champions League tra Bayern Monaco e Lazio, che si disputerà domani sera

Nonostante il vantaggio di un gol nella gara d’andata, le quote di Bayern Monaco-Lazio sono tutte a favore dei bavaresi, che vogliono la rimonta per passare ai Quarti di Finale di Champions League.

La squadra di Maurizio Sarri dovrà fare la partita perfetta per eliminare i bavaresi e continuare il suo percorso in coppa. Il passaggio del turno per i biancocelesti è quotato a 2.95, mentre in favore del Bayern Monaco la quota è a 1.35