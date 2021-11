Champions League: Dybala alla Platini, Ronaldo alla…Ronaldo

La serata di Champions League mette in copertina i volti nobili dei due ex compagni Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo

Torna la Champions League e con essa, udite udite, torna anche la Juventus. La vittoria contro lo Zenit San Pietroburgo significa qualificazione anticipata agli ottavi di finale ma le notizie migliori per i bianconeri sono in realtà altre.

Anzitutto la truppa di Max Allegri ha dimostrato di poter sviluppare un calcio piacevole e propositivo, profondamente differente anche da quanto mostrato nel filotto di vittorie. Con un Chiesa devastante, un McKennie finalmente sul pezzo, uno Szczesny chirurgico nei momenti cruciali.

E poi c’è Paulo Dybala, in una di quelle esibizioni nelle quali ti fa godere ogni volta che accarezza il pallone. Troppe poche tuttavia per un giocatore del suo talento. Nella serata del sorpasso a Michel Platini, ecco l’omaggio a Le Roi in quella esultanza stile Tokyo 1985 che è passata alla storia.

