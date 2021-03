Corsa Champions, in sei per tre posti per un finale infuocato

Milan, Juventus, Napoli, Atalanta, Roma e Lazio si giocano i tre posti disponibili per la Champions League: l’Inter al primo posto si tiene alla larga dalla corsa

Con dieci giornate da giocare, si infiamma in Serie A la corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. Tenendo per buono che l’Inter, prima in classifica, pare essere ormai certa del piazzamento che vale l’Europa che conta, sono ben sei le squadre che si giocheranno gli altri tre posti disponibili. In ordine di classifica: Milan, Juventus, Atalanta, Napoli, Roma e Lazio. Si parte dai 59 punti dei rossoneri ai 49 dei biancocelesti. Una prima indicazione importante potrà arrivare il 7 aprile, quando si giocherà il recupero tra Juventus e Napoli. In caso di vittoria dei bianconeri, la squadra di Pirlo salirebbe a quota 58 portandosi a tre punti di distanza dall’Atalanta (55). A sbaragliare le carte, invece, potrebbe essere il successo degli azzurri all’Allianz Stadium che porterebbe i ragazzi di Gattuso addirittura al terzo posto a quota 56 a -3 dal Milan secondo.

