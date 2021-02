La UEFA ha esaltato i grandi numeri del bomber biancoceleste sui social ufficiali della competizione continentale

Continua a segnare una quantità incredibile di gol Ciro Immobile. Il detentore della Scarpa d’Oro, infatti, ieri sera ha messo a segno la sua 14esima rete in campionato, agganciando al secondo posto nella classifica dei marcatori di Serie A altri due top player come Ibrahimovic e Lukaku. Un gol che vale anche i tre punti per la Lazio e la sesta vittoria consecutiva.

Anche la Champions League ha voluto celebrare i numeri straordinari del pupillo di Simone Inzaghi, che è arrivato a 19 gol in 24 partite stagionali. Con un post sul profilo Twitter ufficiale della competizione, la UEFA ha infatti esaltato il centravanti biancoceleste. «Ciro Immobile ha ora segnato 19 gol in 24 partite con la Lazio in tutte le competizioni in questa stagione» ha scritto la Federazione sui social. Una media pazzesca per un giocatore pazzesco, che potrebbe aumentare il proprio bottino anche nell’Europa che conta contro i campioni del Bayern Monaco. Con un Ciro così, in fondo, si può anche sognare.