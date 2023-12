Champions, cinque squadre per l’Italia? Aggiornato il ranking, ora…

L’Italia potrebbe avere cinque squadre in Champions League in futuro, ecco cosa sta accadendo in questo momento

Grandi novità per quanto concerne l’Italia e la Champions League. A partire da quest’anno sarà ranking stagionale per federazioni a rappresentare un discrimine fondamentale per l’assegnazione di due posti extra nella competizione. A tal proposito è da registrare proprio il sorpasso del nostro Paese sulla Spagna in tale graduatoria, merito del successo nel girone di Europa League dell’Atalanta.

Allo stesso tempo però, come riportato da TMW, la Penisola calcistica è stata superata a sua volta dall’Inghilterra. Dunque dopo le 5 partite delle tre coppe europee l’Italia (al momento) non avrebbe spazio per la quinta classificata in Champions. Fondamentale per la Lazio e le altre squadre azzurre impegnate nella rincorsa europea aspettare le prossime gare.