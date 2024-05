Dalla Champions alla Conference: tutti gli scenari possibili per la Lazio. Per la massima competizione europea deve vincere e sperare

La Lazio con la vittoria contro l’Empoli ha conquistato matematicamente un posto nelle prossime competizioni europee. Da qui al termine del campionato, però, ci sarà da capire se i biancocelesti parteciperanno alla Conference League, all’Europa League o alla Champions League.

Per la massima competizione europea bisogna vincere e sperare. Sono rimasti soltanto 6 punti a disposizione, ma l’Atalanta ne dista 4 e sembra molto complicato un sorpasso in classifica. Nel caso in cui, però, i bergamaschi vincessero la finale di Europa League e arrivassero in quinta posizione in campionato, la squadra al sesto posto in classifica si qualificherebbe in Champions. Sesto posto che al momento è occupato dalla Roma, ma che conta soltanto 1 punto di vantaggio sulla Lazio.

Per l’aritmetica qualificazione in Europa League, invece, i biancocelesti hanno bisogno di 4 punti nelle ultime due partite, ma anche un passo falso della Fiorentina garantirebbe l’accesso alla Lazio alla seconda competizione europea.