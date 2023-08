Champions, i due calciatori biancocelesti esternano sui social la loro reazione dopo aver conosciuto le avversarie di coppa

A Nyon questo pomeriggio la Lazio ha conosciuto le sue prossime avversarie in Champions, che saranno Atletico Madrid, Celtic e Feyenoord. Anche i giocatori biancocelesti come i tifosi hanno reagito a modo loro alla notizia come dimostrano i post di Isaksen e Diego Gonzalez