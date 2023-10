Champions: i risultati delle euroavversarie della Lazio. I dettagli. Gli impegni di Atletico Madrid, Feyenoord e Celtic

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica i risultati delle euroavversarie dei biancocelesti.

RISULTATI– «Weekend in campo per la Lazio e non solo: mentre i biancocelesti hanno affrontato il Monza, hanno giocato anche Feyenoord, Atletico Madrid e Celtic.

Il Celtic, prossimo avversario dei biancocelesti, ha vinto all`ultimo 1-2 in casa del Motherwell, confermando il primo posto in classifica.

Vince ancora l`Atletico Madrid: gli uomini di Simeone trionfano 3-2 in rimonta in casa contro il Cadice, salendo al 4° posto.

Bene anche il Feyenoord, vincente per 3-1 contro il G.A. Eagles e 4° nel campionato olandese ».